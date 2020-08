Festejan con pastel primer año de socavón

No podía pasar por desapercibido, pues cumplió un año y tuvo su pastel.

No podía pasar por desapercibido, pues cumplió un año y tuvo su pastel. No se trata de un niño, sino de un socavón que no ha sido atendido desde el 2019 en la cuadra 13 de la calle Guatemala, en la colonia Zaragoza.

Los vecinos a pesar de tratar de ver la situación con humor, están preocupados ante la situación que no ha sido tomada con seriedad hasta momento por las autoridades.

El hundimiento ocurrió de repente justamente hace un año, y aunque por fortuna no ha sucedido un accidente, no le han dado punto final al problema que las lluvias desencadenaron en otros sectores de la ciudad.

“Nosotros lo hemos estado reportando, nada más van, lo ven y acordonan el área; una vez que estaba ahí fue Comapa y les pregunté si ya iban a venir a arreglar, y me dijeron que eso era algo que necesitaba maquinaria pesada; dijo: ‘Nosotros nada más venimos a acordonar’ y fue todo”, mencionó Maribel Fresnillo.

Los reportes no han cesado; sin embargo nada sucede, lo único que han logrado es que las autoridades coloquen cintas alrededor del socavón para prevenir algo peor.

Aunque se ha llegado a tal punto, Fresnillo tomó la situación con humor, por lo que decidió comprar un pastel y festejar el año que no han podido reparar.

“Se me ocurrió llevarle un pastel al socavón, para ver si así de perdido nos hacen caso a los reportes que hemos puesto”, añadió la ciudadana.

