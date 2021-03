FGR debería pedir a partidos investigar sus candidatos: AMLO

Compartir esta publicación













El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que los partidos políticos entreguen a la Fiscalía General de la República (FGR) la lista de los candidatos a puestos de elección popular para que se investigue si existen carpetas de investigación abiertas en su contra.

Te puede interesar: Se ‘traga’ el Río Bravo máquina apagadora de bomberos de Laredo, TX

“Sería muy bueno también que los partidos, pero eso es pues una recomendación, yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación además de la carta de no antecedentes penales, sería muy bueno que una vez que tengan todos los candidatos de los partidos, claro que le van a dar trabajo a la Fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes”, señaló.

En la conferencia de prensa, el mandatario federal convocó a los partidos políticos a no apoyar candidatos que tengan antecedentes penales.

“Es un llamado a que haya democracia, y si hay candidatos que están impedidos por ley, es decir, que tienen antecedentes penales no deben de ser candidatos, eso está prohibido, en el momento del registro de las candidaturas tienen que presentar una carta de no antecedentes penales”, indicó López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que en agosto se realizará una consulta ciudadana para abrir -o no- procesos judiciales a los ex presidentes del país.

Explicó que esta consulta no significa que si los ciudadanos dicen que sí, que sean investigados, los ex mandatarios son culpables en automático.

Se abrirá, aclaró el mandatario, un expediente con ese propósito y será la autoridad -el Ministerio Público, los jueces- quiénes vayan resolviendo los distintos expedientes.

En todos los casos, los acusados, es decir, los ex presidentes tendrán su derecho garantizado para su defensa.

En ese sentido, consideró que esta consulta que se avecina es un paso importante a la democracia participativa, donde no hay impunidad ni encubrimientos.

Buenos días 🌤 hoy es miércoles 10 de marzo, Santa María Eugenia. La temperatura 🌡 en este momento, en Nuevo Laredo, 19 grados. Te compartimos la portada de hoy 📰 Visita nuestro sitio para más noticias https://t.co/R5HiZCBbLP 📱 pic.twitter.com/7qAc5Bo8TU — El Mañana (@ElMananaOnline) March 10, 2021