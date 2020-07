Realizan fiesta de XV años con más 800 invitados en Aguascalientes

Compartir esta publicación













Una fiesta de XV años con más de 800 personas se realizó en la localidad Emiliano Zapata en el municipio de Pabellón de Arteaga, de Aguascalientes, durante este fin de semana.

“Hay fiestas, el fin de semana reportamos una fiesta de XV años con alrededor de 800 personas, en donde los muchachos y su servidor hemos atendido y sí, lamentablemente, lo tengo que decir, se tuvo que disolver esa fiesta”, comentó Arnulfo Flores Jiménez, secretario del Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga.

Al lugar, acudió personal de la Guardia Sanitaria y la Policía Municipal para suspender la fiesta que contó con un gran número de invitados pese a la contingencia sanitaria; sin embargo, los organizadores acataron la indicación 15 minutos antes del tiempo que tenían contemplado para que finalizara la misma.

“Me pidieron que lo sacara y yo le dije yo no puedo sacarlos, cómo les voy a quitar su plato, entonces ahí convivimos, me dieron chanza hasta las seis, pero pues yo seguí porque la gente llegaba entre y entre, entonces yo decía cómo los dejó fuera y sin comer, pues ya como quiera ya regresaron, nos apoyó el regidor, fue a decirles que ya teníamos el permiso y todo, entonces ellos le dijeron al regidor que si seguía así, ellos ya no iban a dar permisos, dejamos que la gente comiera y después cerramos la cortina”, comentó Martha Magdaleno Rubalcaba, madre de la quinceañera.

Aunque los organizadores aseguran que repartieron cubrebocas y gel antibacterial, reconocen que la gente no lo utilizó adecuadamente.

“Pero mucha gente ya los traía aquí (en el cuello), gel, si contratamos seguridad, ellos en la entrada les ponían su gel, me decían señora pues cuando nos damos abasto son bastantes , entonces ya me decían señora hay mucha gente, y yo les dije pues mira déjalas entrar, vienen de lejos porque mandaban en el face va a ser entrada libre o privada, no le dije es libre, la gente quiere divertirse, vienen desde lejos, el grupo era de San Luis Potosí, vienen de Zacatecas, le dije déjelos pasar, ahora sí que Dios los agarre confesados, en el salón les puse su gel, por si acaso, pero la gente dice al cabo nos vamos a morir, Dios es bien grande si este es nuestro destino morir de esto, de esto nos vamos a morir”, agregó la mamá de la quinceañera.

En medio de la contingencia sanitaria por Covid -19, la gente del lugar dice creer que existe, pero consideran que se exagera.

“Fíjese que si está bien que nos cuidemos, eso yo no lo tomo a mal, pero también ellos tienen que entender que uno tiene que tener su espacio, es que como le digo a nadie obligamos, la gente convivimos, la gente que quería se tapaba y la que no pos no, cómo obligamos, yo pienso entre mí que están exagerando mucho”, resaltó la mamá de la quinceañera.

“Si nos la pasamos bien a pesar de que a cada rato iban, que nos querían parar, pero la gente andaba contenta”, añadió la mamá de la quinceañera.

En Pabellón de Arteaga se han registrado 122 casos confirmados de Covid -19. La fiesta de XV años tuvo un costo aproximado de 300 mil pesos.