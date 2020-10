Fiestas de San Judas serán sin cohetes ni verbena en Tamaulipas

Compartir esta publicación













Las próximas fiestas de San Judas Tadeo se llevarán a cabo solamente de forma espiritual y no como en años anteriores se realizaban con verbena popular y quema de pólvora, dijo el sacerdote José Dolores Muñoz Trujillo.

“Lo que pasa es que se realizan con la nueva modalidad, es decir, poca gente a lo mejor las peregrinaciones no van todos; se realiza la celebración también con el orden que se deben verdad pero lo que se suspende propiamente, por ejemplo en algunos lugares que acostumbran la pólvora así a gran escala o lo que le llaman castillos, danzantes, todo ese tipo de música, todo festival, todo eso se suspende”.

Fiestas de San Judas, más espirituales que festivas

“Pero la celebración en sí que vendría siendo la fiesta no se suspende, se toma con las medidas y cambia, le da otro sentido como se ha estado haciendo en las diferentes iglesias”, indicó el sacerdote.

Refirió que se quita todo lo festivo y se deja solamente lo espiritual, asegura que en la medida que las autoridades de salud indiquen la posibilidad de reabrirá a más capacidad es de la forma en que se irán desarrollando las festividades como anteriormente se hacían.

Por otra parte, indicó que uno de los factores para que los feligreses se alejen de la iglesia es la situación de la pandemia, ya que a pesar de que se han reabierto las iglesias es muy poca la afluencia de personas.

“Yo creo que un poco porque no es la misma asistencia, no va la misma gente ahora pues personas muy grandes que acostumbran a ir pues no pueden asistir entonces sí disminuye, los que van lo celebran con gusto pero si no participan todos los que quisieran, entonces sí ha bajado mucho la participación la asistencia”, concluyó.