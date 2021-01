Enfrentan laredenses al Covid; hacen fila para vacunarse

Desde las 8:00 de la mañana en el estacionamiento del Centro Estudiantil Judith Zaffirini, se abrió la vacunación contra covid para personas mayores de 65 años y para quienes tengan una enfermedad crónica y puedan demostrarlo con una carta médica; el interés de los laredenses por vacunarse se tradujo en largas filas en los carriles con dirección al norte del Loop 20 -sobrepasando la altura de Saunders-, esto durante varias horas.

La campaña de tres días del Departamento de Salud para aplicar vacunas contra el Covid- 19 en las instalaciones de TAMIU comenzó el sábado por la mañana con los trabajadores de la salud en general, mientras que ayer se abrió a los adultos mayores y otros pacientes vulnerables.

COVID-19 UPDATE(01/03/21): Hospitalization rate is at 38.78% (+17 hospitalizations from 01/02) with 67 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For more information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/GHrBWnTHvF

