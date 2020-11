Regresarán a personas de Laredo, Texas que no comprueben visitas esenciales

Compartir esta publicación













Si no tiene cómo comprobar que sus visitas a Nuevo Laredo son esenciales no se arriesgue, será regresado, en el caso de los paisanos, su viaje será considerado como esencial, pero serán detenido para revisarles temperatura, que traigan cubrebocas y detectar que no vengan con síntomas covid, en caso de ser así serán referidos al médicos y regresados a su ciudad de origen, declaró Adolfo Benavides Guerra, coordinador de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios –Coepris-, ayer en el filtro Sanitario instalado en el Puente Internacional 2.

Los viajes esenciales

“Los viajes de los paisanos son considerados especiales, con ellos no aplica el hoy no circula, aquí a quienes se les niega el ingreso al país, es a los vecinos de Laredo, Texas que viene solo a pasear, al menos que traigan como justificar que su vista a esta ciudad es esencial como ir al médico, al veterinario entre otros”, expresó.

El filtro sanitario estará de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, pero con la posibilidad de extenderse hasta las 10 de la noche e incluso las 24 horas, según el flujo de vehículos que se tenga.

Las acciones que se harán en el filtro es checar la temperatura, cubrebocas, no más de 2 personas en los vehículos y el Hoy no Circula, en este caso los lunes son con la terminación 01, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, y así sucesivamente, y el sábado no circulan del 0 al 4, y los domingos del 5 al 9.

“Vamos a estar retornando a la gente que no tenga nada esencial qué hacer en la ciudad, esto para controlar la propagación del virus, sobre todo porque este se ha disparado al sur del estado, así como en los estados vecinos como Nuevo León, Coahuila, y mismo Texas, por lo que queremos que Tamaulipas está blindado para evitar esta propagación del virus”, dijo Benavides Guerra.

Indicó que tampoco está permitido el ingreso de menores y adultos mayores de 65 años; “Aquella persona empresario, transportista, agente aduanal, docto pero que viva en los Estados Unidos, y su lugar de trabajo sea en el país siempre y cuando tenga un comprobante de esto, no se le va restringir el paso a ello”.

Desde las primeras horas de este jueves se pudieron ver las filas de connacionales que buscan internarse al país, a pesar del exhorto de las autoridades estadounidenses de no viajar debido a la pandemia por el coronavirus. https://t.co/S7yHh4Ja6B — El Mañana (@ElMananaOnline) November 26, 2020

