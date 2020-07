Prepara Texas fin de semana libre de impuestos

En medio de la pandemia y de una crisis económica que está afectando al estado de Texas, autoridades han anunciado el fin de semana libre de impuestos en todo el estado, lo que podría representar un respiro para los negocios locales.

Glenn Hegar, contralor de Texas hizo un recordatorio a los habitantes para que el fin de semana del 7 al 9 de agosto aprovechan la venta libre de impuestos para ahorrar dinero en la compra de ropa y útiles escolares.

Durante esta fecha, buscan que la población de Texas aproveche los descuentos en compras para el regreso a clases, de esta manera no sólo se verían beneficiados los negocios, sino la población en su economía familiar.

La ley exenta el impuesto sobre las ventas de artículos calificados como ropa, calzado, útiles escolares y mochilas que cuestan menos de $100, ahorrando a los compradores alrededor de $8 por cada $100.

La fecha del fin de semana libre de impuestos y la lista de artículos exentos de impuestos son establecidas por la Legislatura de Texas.

Las compras en línea están dentro del fin de semana sin impuestos, por lo que se invita a todos los tejanos a comprar en línea o practicar distanciamiento social al hacer compras en la tienda. Queremos que la gente se encuentre segura mientras compra y ahorra dinero”.

La lista de ropa y útiles escolares que se pueden comprar libre de impuestos se pueden encontrar en el sitio Web de la Contraloría en TexasTaxHoliday.org.

El fin de semana libre de impuestos de Texas ha sido un evento anual desde 1999.

Stock up on school supplies and diapers during tax-free weekend. The school year may look different, but the tax-free weekend is back to help you prepare for whatever the year may bring. https://t.co/HeZQcTpL0g

— KSAT 12 (@ksatnews) July 23, 2020