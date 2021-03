IMAGENES FURTES: Fisicoculturista se rompe los pectorales mientras entrenaba

Una espeluznante e impactante lesión fue la que sufrió el fisicoculturista estadounidense Ryan Crowley, ya que se rompió el tendón pectoral durante una de sus sesiones de entrenamiento.

Según se observa en un video que se hizo viral, Ryan Crowley se encontraba levantando pesas en el banco cuando sufrió el desprendimiento del tendón pectoral del hueso, lo cual dejó como consecuencia la aparatosa imagen.

En las estimaciones de algunos usuarios de Twitter, plataforma en la que se viralizó el video, dicho fisicoculturista se lesionó el pectoral debido a que cargó más peso del que podría aguantar.

Ryan Crowley completely ripping his pec tendon off the bone whilst trying to incline bench 220kg 😳🤢

Look how Larry Wheels is able to just hold the bar like that though pic.twitter.com/TgULx6mrW2

— Mozam (@TheMoz_M) March 20, 2021