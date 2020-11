‘Fleets’ la nueva función de Twitter similar a las historias de Instagram

Fleets: son mensajes que duran 24 horas al estilo de ‘stories’ y permitirán añadir texto, fotografías y video

La red social Twitter lazó la función de “Fleets” con la que busca aliviar la “presión” por acumular retuits y “me gusta”, así como la alta exposición pública de mensajes permanentes; indicaron directivos de la compañía en un comunicado.

TE PODRIA INTERESAR: Más anuncios en Youtube, ahora en formato audio

Los “Fleets” son mensajes activos por un lapso de 24 horas; los cuales pueden ser imágenes, videos o sólo texto; que no se muestran en el “timeline” de las cuentas de Twitter por lo que de inmediato fueron comparados, debido a su similitud, con las famosas historias de Instagram.

Con los “Fleets” Twitter busca competir con otros servicios de redes sociales digitales como Facebook y Snapchat.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020