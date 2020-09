Flying V, el avión del futuro con cabina de pasajeros en las alas

El Flying V, en una versión prototipo, realizó su primera prueba en Alemania. Este avión, construido por KLM, quema un 20% menos de combustible que los tradicionales.

La prueba del avión con forma de V se realizó con un prototipo de modelo a escala en una pista secreta ubicada en Alemania.

Su nombre homenajea a la legendaria guitarra Gibson, y como característica principal es que llevará pasajeros ¡en sus alas!

El modelo a escala 1/20 tiene tres metros de ancho y pesa casi 23 kilogramos. Es desarrollado por la Universidad Tecnológica de Delft (Holanda) y respaldado por la aerolínea holandesa KLM.

Según las previsiones, el Flying V transportará hasta 314 pasajeros, incluyendo algunos que irán en sus alas. Además, utilizará 20% menos de combustible que los aviones tradicionales.

En las alas de la nave no solo habrá cabinas de pasajeros, sino la bodega de carga y los tanques de combustible.

Durante el vuelo de prueba, explica el Daily Mail, el piloto despegó, realizó varias maniobras y aproximaciones. Aterrizó cuando las baterías estaban casi vacías.

“Una de nuestras preocupaciones era que el avión tuviera cierta dificultad para levantarse”, dijo Roelof Vos, líder del proyecto. “El equipo optimizó el modelo de vuelo a escala para evitar el problema”.

“Usted necesita volar para saber con seguridad cómo funciona”, apuntó Vos en un comunicado de la desarrolladora del avión.

Sobre las características ecológicas del avión habló el profesor Henri Werij, decano de la Facultad de Ingeniería Aeroespacial.

“Tenemos que volar enteramente sobre energía sostenible, en última instancia”, apuntó el profesor Werij. “En la Universidad Tecnológica de Delft estamos investigando cómo vamos a lograrlo”.

Werij, en el comunicado de prensa, destaca la búsqueda de nuevas formas de propulsión, como el híbrido eléctrico.

This summer, a team of researchers, engineers and a drone pilot of @tudelft travelled to Germany for the first real world test flight. After a period of extensive testing in the wind tunnel and a series of ground tests, it was time to find out: can the Flying-V actually fly? pic.twitter.com/Lq4f12oX0l

— KLM (@KLM) September 1, 2020