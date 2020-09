Llega la Ford Bronco Sport 2021 a Sames en Laredo, Texas

Tras 25 años de ser descontinuada, la camioneta Ford Bronco Sport regresa en una versión más moderna y compacta, y ya la puedes encontrar en Sames Ford en Laredo, Texas.

Esta versión es la más pequeña de la legendarias Bronco que viene muy fuerte a competir al mercado de las 4×4.

Este modelo se produjo desde el año 1966 hasta el año 1996, con cinco generaciones distintas y ahora regresa con otra edición 2021.

Ahora la Bronco Sport regresa a las filas de Ford con una sexta generación, transformada en una SUV por primera vez. Este modelo ya la puedes encontrar en Sames Motor Company, ubicado en 6001, Avenida San Dario, en Laredo, Texas.

Ford ha desvelado que ha iniciado el ensamblaje de las unidades de preproducción de la nueva camioneta. Aprovechando este anuncio también ha desvelado un nuevo color que será exclusivo para las unidades de la edición limitada de lanzamiento, los Bronco First Edition.

El nuevo Ford Bronco va a ser fabricado en la planta de Ford Michigan, en la localidad estadounidense de Wayne, donde también es fabricada la versión US-specs del Ford Ranger.

On a scale of 1 to 💯, how good does the #FordBronco look in Lightning Blue?

Exclusively available to those who reserved a First Edition. pic.twitter.com/bDNIL7KnJB

— Ford Motor Company (@Ford) September 23, 2020