F1: Indignante video del piloto ruso Mazepin acosando a una mujer

F1: Escandalo con el nuevo piloto de Haas para 2021; el piloto ruso Nikita Mazepin, compartió un video en sus redes sociales en el que manosea a una mujer.

El equipo Haas de Fórmula 1 condenó el “aborrecible” video que el ruso Nikita Mazepin, su nuevo piloto para la próxima temporada, subió este martes por la noche en su cuenta de Instagram en el que manosea a una mujer dentro de un coche.

“Haas F1 Team no tolera el comportamiento de Nikita Mazepin en el video publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el video se haya publicado en las redes sociales también es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento”, apuntó el equipo en un comunicado.

This is what @HaasF1Team have signed for next year..

(this version has anything sensitive blurred – no nudity, names or the girl's face) pic.twitter.com/zPonHdTD9d

— Peke_Formula1 (@Peke_Formula1) December 9, 2020