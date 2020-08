Fotógrafo fingía ser mujer para conseguir packs

Compartir esta publicación













Erick Williams, un fotógrafo de la Ciudad de México (CDMX), fingió ser mujer para obtener fotografías íntimas o “packs” de al menos 40 chicas a las que contactaba con distintos perfiles falsos en redes sociales; además, fue señalado por robar la identidad de algunas mujeres para crear estas cuentas apócrifas.

“Si yo decido enviarle mi foto a 500 personas, es mi decisión, pero lo que me tiene muy molesta es que alguien decidió sobre mi cuerpo y mi imagen”, dice Karla, una de las víctimas a quien le robaron sus fotos e identidad en redes sociales.

En días recientes, mujeres en redes sociales compartieron testimonios y evidencias acerca de un fotógrafo llamado Erick Williams, a quien señalan por acosarlas, robar su identidad en internet y hacerse pasar por mujer para obtener fotografías íntimas (también llamadas “packs”) e incluso videos de ellas masturbándose.

Todas las denuncias compartidas coinciden en que los perfiles de supuestas mujeres las contactaron para pedirles sus fotos y videos explícitos e incluso para prometerles una especie de negocio en el que si ellas daban el material solicitado a esta persona, éste se publicaría en una página europea que les haría ganar dinero en cifras que llegaban hasta los más de 15 mil pesos.

“Queridos amigos, familia, conocidos; hoy me veo en la penosa necesidad de hacer pública la siguiente situación: durante varios años, estuve recibiendo mensajes de cuentas de chicas, a quienes les gustaba la práctica de “sexting”, empezando por un perfil llamado “Denisse Brook Valenzuela”. Esta cuenta o “chica” era muy insistente en que enviara contenido sexual (cosa que no pasó porque no envié nunca nada) y de vez en cuándo notaba que también seguía a conocidas o amigas de FB. Surgió la situación de que un fotógrafo que tenía agregado porque me latía su trabajo, estaba metido en todo este enredo ya que en algún momento, me metieron en alguna conversación, ambos, con la misma finalidad.“

El mismo fotógrafo aceptó su culpa

La semana pasada el mismo Erick Williams aceptó en una publicación de Facebook, y con su entonces pareja, que grabó la confesión, que era él quien fingía ser mujer con identidades robadas para conseguir fotografías íntimas de mujeres.

“Desde hace ya algunos años, comencé a descargar algunas fotos de Internet para hacer cuentas falsas con el fin de pedirle fotos a mujeres haciéndome pasar por ellas. En ocasiones fingía conocer para iniciar una conversación y de tres y pasarla bien”.

Pese a que el sujeto aceptó su culpa e incluso se tiene la evidencia de las conversaciones, la Policía Cibernética, así como autoridades de seguridad de Ciudad de México y Estado de México, no han actuado en contra del hombre que fingía identidades. Hasta el momento, ante la solicitud de este medio de comunicación, Ben & Frank, la empresa donde Erick se desempeñaba como fotógrafo, se posicionó al respecto y señaló que terminó su relación laboral.

El hombre se mantiene como desaparecido por el momento; fue el lunes 3 de agosto cuando contactó por última vez con su pareja que tuvo y eliminó todas sus cuentas de redes sociales, las que incluyen los perfiles falsos.

Más testimonios de este caso

“Este sujeto hackeó mi cuenta de Instagram, a través de un link, el cual te mandaba de una de sus tantas cuentas falsas, diciéndote que aparecías en una página, desgraciadamente yo lo abrí y fue ahí cuando esta persona accedió a mi correo electrónico y a mí Instagram.

Al yo percatarme de que no podía acceder a mi cuenta de Instagram comencé a checar mis correos y había un correo de Instagram que me decía que había cambiado mi contraseña a las 3:00 AM cosa, que yo jamás vi ni logré detener a esa hora.

Después de que me hackeo comenzó a mandarles mensajes a otras chicas, haciéndose pasar por mí y pidiéndoles fotografías desnudas, también comenzó a citarlas para algún encuentro”.

“Después de varios años de acoso desde cuentas falsas de mujeres y un intento de chantaje con mis propias fotos íntimas (que nunca jamás compartí con él ni los perfiles) me surgió la sospecha tras salir con Erick este año, quien años atrás, decía que conocía a una de sus varias cuentas falsas. Actualmente decidí investigar y varias chicas, como su exnovia y otra amiga de él, coincidían en que las mismas cuentas las acosaban y pedían material íntimo, incluso mandaban fotos sin nuestro consentimiento.

