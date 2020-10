Las FOTOS prohibidas de Silvia Pinal; el día que posó desnuda

Compartir esta publicación













La actriz Silvia Pinal, leyenda de la Época de Oro del cine en México y considerada una de las mujeres más guapas del espectáculo, guarda en su haber una serie de fotografías que en su momento causaron revuelo entre sus seguidores.

Además de ser una excelente actriz, Silvia Pinal cautivó con su belleza a todos los que disfrutaban de sus películas, fue por eso que en los años 70, una revista española la invitó para posar completamente desnuda.

TE PUEDE INTERESAR: La SEXY hija de Lupillo Rivera que enciende Instagram

En aquel entonces, Pinal ya no era una jovencita, aún así, su figura y su belleza eran hipnotizantes, así que con 40 años de edad, la actriz aceptó la invitación de la revista española Interviú.

Este año, la primera actriz recordó ese momento, pues a mediados del 2020 decidió compartir en su cuenta de Instagram la serie de fotografías que en su momento causaron revuelo.

A sus 40 años Silvia Pinal decidió posar sin ropa.

Pinal decidió realizar esa publicación luego de que se transmitiera en el canal Las Estrellas de Televisa un episodio más de su bioserie en la que se tocó precisamente el tema de aquellas fotos.

En la bioserie se mostró que Silvia tomó la decisión después de terminar su tormentosa relación con el cantante Enrique Guzmán, padre de sus hijos Alejandra y Luis Enrique.

“Después de tanto tiempo oprimida y amenazada por un hombre, tenía muchas ganas de sentirme libre, de retar al mundo”, explicó la estrella mexicana en la producción de Carla Estrada, que se está retransmitiendo en Televisa.

Silvia Pinal dejó con la boca abierta a sus seguidores.

“Con el simple acto de quitarme la ropa, me hizo disfrutar de mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, pero no creo que todos lo entendieron”, añadió sobre su decisión.

Tras la emisión del episodio, Silvia hizo la publicación en Instagram que fue celebrada por sus seguidores.