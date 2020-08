Impone y lucra Cabeza de Vaca con ‘narcoestado’

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MEXICO.- El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, acusó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de encabezar un “narcoestado” y de haber obtenido ganancias por alrededor de 3 mil millones de pesos en actividades ilícitas.

En conferencia virtual, informó que a la denuncia que presentó el 9 de agosto pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Mandatario panista agregó pruebas, entre las que se encuentran audios que actualmente se pueden encontrar en internet y que lo señalan como integrante del crimen organizado, así como documentos y avalúos que confirman que García Cabeza de Vaca y familia consanguínea y política son propietarios de diversos bienes inmuebles que no han sido declarados.

El gobernador de #Tamaulipas, @fgcabezadevaca, es cabeza de un narcoestado. (1/2) Comunicado completo: https://t.co/2Fe0SLeg1c. — Alejandro Rojas Díaz Durán (@rojasdiazduran) August 16, 2020

Acompañado por el abogado Marte R. Gómez, demandó que en el marco de la colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos, la FGR se coordine con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y con la Administración para el Control de las Drogas (DEA en inglés) en la indagatoria en contra del Gobernador de Tamaulipas, sus colaboradores más cercanos y su familia.

TE PUEDE INTERESAR: Ganó Cabeza de Vaca 3 mil mdp en actividades ilícitas

“Solicitarle a la Fiscalía General de la República que se coordine, en el marco de la colaboración que tiene con el Gobierno de Estados Unidos, con sus agencias FBI y DEA, que investigue al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a sus colaboradores más cercanos, a miembros de su familia, tanto consanguínea como política, por dedicarse a actividades ilícitas”, reiteró.

Rojas acusó al Mandatario local de cometer delitos como el lavado de dinero, huachicoleo, tráfico de armas y brindar protección a narcotraficantes que operan laboratorios en el sur de la entidad.

Aseguró que las ganancias del panista por estas actividades ascienden a alrededor de 3 mil millones de pesos, los cuales tiene invertidos, junto con su familia consanguínea y política en inmuebles, terrenos, ranchos, empresas fachada y usando prestanombres que operan empresas que proveen al Gobierno local.

El morenista señaló al ex secretario particular del ex Presidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth de ser el vínculo permanente del Gobernador con personajes como el ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y con otros ex funcionarios influyentes del Gobierno del ex panista.

Rojas informó que a la denuncia en contra de García Cabeza de Vaca también falta por integrar el soborno que le dio Emilio Lozoya, ex director de Pemex, cuando fue senador.

No cuadran los números

*Indicó Alejandro Rojas Díaz Durán que por los cargos públicos que ha ejercido el hoy Gobernador de Tamaulipas a lo largo de su carrera política, entre los que se encuentran diputado local, presidente municipal, diputado federal y senador, ha obtenido percepciones por más de 13 millones 212 mil pesos.

*No obstante, agregó, posee propiedades muy por encima de esa cifra. Como ejemplo dijo que uno de sus ranchos tiene un valor de más de 104 millones de pesos.