¡Lo volvieron hacer! Pide una laptop por internet y esto recibe

Sucedió en Cipolletti, Argentina, donde luego de 10 meses de ahorro, una joven compró una laptop por Mercado Libre, pero recibió una botella de licor de cacao Tres Plumas. La foto del paquete fue compartida a través de Twitter.

Lo peor del caso es que hasta el momento la empresa desconoce quién se quedó con la laptop Apple Macbook Pro 13 modelo 2017, con precio puesto por el vendedor de 140 mil pesos argentinos (40 mil 948 pesos mexicanos).

Esto, porque al recibir la denuncia de Juana Carrasco, estudiante de diseño de 20 años, Mercado Libre le dio la razón al vendedor debido a que este pudo demostrar que sí mandó la computadora. Así que ahora es un misterio saber dónde quedó el verdadero envío.

“Gracias por contarnos que te llegó una botella. En este caso no fue posible cubrirte con nuestro Programa de compra protegida. Por eso cerramos el reclamo y el dinero permanecerá en la cuenta de tu vendedor”, fue la respuesta de Mercado Libre que dejó atónita a la joven y la orilló a realizar la denuncia correspondiente ante una comisaría.

Pidió una Mac y llegó un Licor Juana Carrasco de Cipoletti compró una Macbook en #MercadoLibre a $140 mil y le llegó un licor de Cacao “Tres Plumas”

Se especula q durante la logística alguien hizo el cambio

El vendedor documentó todos los pasos c/fotos q dejó en la plataforma ML pic.twitter.com/ypPWmxxtr0 — Avellaneda Real (@AvellanedaReal) September 23, 2020

“No me quedó otra opción porque me sentí totalmente desprotegida y estafada. Me gasté todo lo que tenía y recibí una botella de licor y encima no pude hablar con nadie de Mercado Libre. Esta mañana me respondieron por Twitter lo mismo. Ese dinero eran los ahorros de toda mi vida. No tengo más que eso”, cuenta la chica.

Posteriormente y tras los múltiples reclamos en redes sociales, la compañía contestó que también decidieron reintegrarle los 140 mil pesos argentinos a Juana y que están investigando qué pasó con la computadora, pues la persona que la cambió por una botella de licor incluso dejó la toalla con la que el vendedor la había envuelto.