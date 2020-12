Viene frente número 18; arreciará el frío en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Manténgase aún bien abrigado porque las noches y mañanas frías continuarán; esta vez el frente frío número 18 seguirá generando un descenso en la temperatura hasta 4 grados centígrados, el cual se sentirá incluso hasta el próximo lunes.

Diciembre inició con temperaturas hasta de 1 grado centígrado y se espera que descienda aún más, sobre todo en las últimas semanas del mes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el intenso frente frío recorrerá el norte y noreste de México y en combinación con un canal de baja presión sobre la vertiente del Golfo de México.

Las bajas temperaturas harán presencia desde el día de hoy, con una mínima de 4 grados centígrados y máxima de 18. Mientras que en el transcurso del fin de semana las mínimas no serán superiores a 7C; el lunes 6 de diciembre el termómetro caerá nuevamente a 4C (39 Fahrenheit).

Aunque las posibilidades de lluvias en los dos Laredos son bajas, la masa de aire polar podría generar una tormenta invernal en el centro de Texas, por lo que el frío podría alcanzar a los dos Laredos entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

TE PUEDE INTERESAR: Familia de la Constitucional se intoxica al encender carbón para mitigar frío

Por todo ello, se recomienda resguardarse del clima para evitar enfermedades respiratorias y otras complicaciones.

Las autoridades de Salud insisten en que es mejor abrigarse en capas, pues se mantiene aislado el calor del cuerpo, lo que no ocurre si se usa solo ropa ligera debajo de un gran abrigo.

Inicia el día informándote sobre el estado del tiempo que se prevé para hoy en #México, a través del siguiente video #Pronóstico del #SMNmx. #FelizViernes pic.twitter.com/9y1haxCCgB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 4, 2020

En esta temporada de frío es importante tomar en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Higiene personal y saneamiento. Incluye lavado de manos frecuente, estornudo de etiqueta (cubriendo nariz y boca con el antebrazo), no escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común.

Uso de ropa adecuada. Gorro, guantes, bufanda y calcetines.

Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

Consumir alimentos y complementos con alto contenido de vitamina C y D (frutas y verduras).

Consumo abundante de líquidos.

No automedicarse.