Escena 7 abril, 2021

Frida Sofía afirma que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella

Frida Sofía y Enrique Guzmán

“Fue un hombre muy asqueroso, fue un hombre muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó desde los cinco”: Frida Sofía

Por Redacción El Mañana