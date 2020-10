FRIENDS, adicciones y tragedias que opacaron la serie: FOTOS

Compartir esta publicación













Friends fué un éxito desde su estreno a finales de los años 90 y el elenco en general se popularizó rápidamente hasta convertirse en celebridades muy conocidas de la televisión, Friends perduró por 10 años es decir desde 1994 hasta el 2004, el elenco principal estaba compuesto por los personajes Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Rachel Green, Ross Geller y Joey Tribbiani.

A pesar del éxito de Friends no todo era un paraíso pues detrás del escenario hay oscuros secretos que han salido a la luz entre los que más destacan son los de Matthew Perry que dió vida a Chandler en la serie.

Matthew Perry es uno de los que más ha perdido en su carrera como actor y en el éxito que le trajo la famosa serie, todo lo que Matthew Perry había logrado con el paso del tiempo se fue desmoronando.

Actualmente el actor tiene 51 años de edad y es el menos activo en cuanto actuación, debido a los problemas de adicciones que tuvo en el pasado opacaron su carrera.

Según se sabe Matthew Perry tuvo un accidente de jet ski en el año 1997 tras el incidente tomó fuertes analgésicos que con el paso del tiempo se le formó una fuerte dependencia y a la vez tomaba bebidas alcohólicas en exceso.

Toda la gente reía de Chandler Bing en friends pero el actor que le daba vida estaba a mitad de un pozo del cual no podía salir, tantas fueron sus adicciones a las drogas que tuvo que ir varias veces a internarse a clínicas de rehabilitación aún asi el actor no dejaba de grabar capítulos de friends.

En una entrevista el actor declaró que no recordaba temporadas completas de su trabajo en la famosa serie friends, como si le hubieran ‘borrado’ esa parte de su vida a pesar de tener sus problemas personales, afirma que nunca fue en estado de intoxicación a trabajar.

Actualmente el actor a declarado que se encuentra limpio de cualquier sustancia.

Matthew Langford Perry (Williamstown, Massachusetts; 19 de agosto de 1969) es un actor y escritor estadounidense-canadiense. Es conocido principalmente por su papel de Chandler Bing en la serie Friends de NBC, por la que obtuvo una nominación a los Emmy en 2002.

Perry también ha aparecido en series como Studio 60 on the Sunset Strip y películas como The Whole Nine Yards, su secuela The Whole Ten Yards, y 17 Again. Además, fue nominado para un Premio Emmy y un Globo de Oro por su papel en el filme The Ron Clark Story.

Perry fue cocreador, coescritor, productor ejecutivo y protagonista de la sitcom de ABC, Mr. Sunshine, estrenada el 9 de febrero de 2011.​ Volvió a la pequeña pantalla en 2012 como Ryan King, comentarista deportivo, en una nueva serie cómica, Go On. Perry co-creó y protagonizó la serie de la CBS The Odd Couple interpretando a Oscar Madison la cual duró hasta 2017.

