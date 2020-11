¡Friends está de regreso!; anuncian fecha de reunión

Desde hace mucho tiempo los fans de la exitosa serie de la década de 1990, Friends, espera con ansias un capítulo especial en el que, 16 años después del final de la serie, en 2004, Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler y Joey vuelvan a reunirse en el famoso departamento en el que ocurrían la mayoría de sus aventuras.

Sin embargo, aunque este esperado reencuentro fue anunciado desde hace meses, la pandemia de coronavirus detuvo los planes de producción y quedaron suspendidos en el tiempo, sin embargo, según anunció un miembro del elenco, pronto se reiniciará el trabajo y ya hasta hay una fecha tentativa de estreno del episodio.

Según mencionó el actor Matthew Perry en su cuenta de Twitter, quien dio vida en la serie al simpático y sarcástico Chandler Bing, ya hay una fecha confirmada para la realización y estreno del capítulo y así, poder ver juntos a los protagonistas de la serie.

“La reunión de Friends se reprograma para principios de marzo. Parece que tendremos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!”, escribió el actor de 51 años en su cuenta de la citada red social.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

