Frío extremo mata a animales de santuario en San Antonio, Texas

Las extremas temperaturas en Texas están provocando muertes entre humanos y animales por igual.

Después de que los cortes continuos de energía afectaran a gran parte del estado a principios de esta semana, animales en el santuario Primarily Primates de San Antonio murieron congelados.

Entre las víctimas estaba un chimpancé, muchos monos, algunos lémures e innumerables aves.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Salvan a dos perros que tenían 4 meses abandonados en azotea

“Nunca pensé que mi oficina se convertiría en una morgue. Pero ha ocurrido”, dijo Brooke Chávez, presidenta ejecutiva de Primarily Primates, al San Antonio Express-News.

Chávez dijo que no sabrá cuántos animales han muerto hasta que la tormenta ceda. Y los pronósticos anticipan más tiempo invernal hasta este viernes.

El santuario debe decidir qué animales puede salvar en medio del frío en Texas

Después de que el lunes hubo un corte de luz temprano, Chávez y su equipo de 12 personas se pusieron manos a la obra.

Comenzaron a recolectar generadores, calentadores de espacio, tanques de propano y mantas para mantener calientes a sus 400 animales, informó el San Antonio Express-News.

Pero, a medida que las temperaturas seguían bajando, el plan pasó de la preservación a la evacuación.

“Nunca me había enfrentado a una decisión como esta”, dijo Chávez al diario. “Tener que decidir a quién podemos salvar, dependiendo de la previsibilidad de qué animales podemos atrapar”, añadió.

Y, mientras se movía para gestionar transporte, el equipo comenzó a encontrar animales muertos.

“Alguien me preguntó cuántos animales han muerto. Aún no lo sé”, explicó Chávez. “Sé que perdimos muchos monos, lémures y aves tropicales”.

Aún así, muchos de los residentes del santuario fueron evacuados.

It’s Pizza Day by Paulina at the sanctuary. pic.twitter.com/YMEuJtmLmw

— Primarily Primates (@primate_refuge) February 11, 2021