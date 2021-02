Fuego acaba con viviendas de 2 familias

Compartir esta publicación













Familias que residían en dos viviendas lo perdieron todo, mientras que otras dos tuvieron daños parciales, al registrarse un incendio que se salió de control en la colonia Unión del Recuerdo.

Todo inició con un accidente. Marco Antonio sólo pretendía calentar su comida en una chimenea cuando en un descuido el fuego aumentó rápidamente sus dimensiones, pues la falta de agua -que afectó a toda la ciudad- provocó que no pudiera extinguirla.

“Estaba calentando unos tacos y en lo que me descuidé poquito pues agarró vuelo -el fuego- y como no hay agua, ya no pude apagarlo, lo único que me importó fue sacar a mi hijo que estaba dentro y todo se perdió”, contó Marco Antonio, residente de una de las casas afectadas en el cruce de Estero y Carretera Piedras Negras

“Lo perdí todo, muebles, televisión, no hay nada”, expresó con voz entrecortada, triste, pero con el alivio de haber sacado a su hijo de 10 años a tiempo.

María Violeta Salomón, residente de otra de las viviendas afectadas por el incendio, reveló cómo ese accidente le arrebató no sólo sus pertenencias, sino su modo de subsistir, pues la estufa y otros bienes que usaba para cocinar alimentos que ponía a la venta, quedaron reducidos a cenizas.

“Trabajo los fines de semana y de lunes a viernes vendía tacos, gorditas y burritos, todo se me quedó ahí, lo perdí todo, mi estufa, mis camas, zapatos, ropa”, dijo entre lágrimas.

Guadalupe Reyes es el encargado de rentar las viviendas que fueron siniestradas, junto con otras en ese modesto complejo vecinal, y ante la circunstancia, se ofreció a dar alojamiento temporal a las personas afectadas.

“Son dos viviendas de madera y dos de material con pérdida total, hablé con uno de los señores que está rentando y él va a buscar otro lugar, a la señora sí le voy a dar alojamiento en mi casa”, comentó Reyes.

Quienes gusten apoyar a las personas que lo perdieron todo en este incendio, pueden llamar al 867-740-9213 o acudir a Concordia 110 para proporcionar ayuda en especie, siendo necesario cualquier bien, desde ropa y cobijo, hasta alimentos.