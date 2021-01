Fueron 12 asesinatos en 2020 en Laredo, Texas: autoridades

Con el arresto el sábado de Joe Pollet por homicidio de su mujer, la Policía de Laredo reconoció 12 asesinatos en el año 2020, el hombre de 42 años de edad, es acusado de asesinar a su esposa María Eugenia Muñoz, de 31 años de edad, en su casa del residencial La Cuesta, al noreste de la ciudad.

En el año 2019 ocurrieron 6 asesinatos, antes fueron 11 muertes violentas en el 2018, ahora en 2020, le quitaron la vida a 12.

Joe Pollet, puede salir libre bajo fianza con 200 mil dólares fijados por la juez de distrito, corte número 111, Mónica Zapata-Notzon, luego de que el 22 de septiembre pasado el tipo telefoneó al sistema de emergencias 911, para reportar a su mujer inconsciente, siendo que ya estaba muerta.

Sucedió a la 01:30 de la madrugada de aquella fecha de otoño, en la cuadra 2 de la calle Canyon Oak, en la colonia residencial más al noreste de Laredo, junto al bulevar Bob Bullock.

Paramédicos y policía llegaron y la mujer tenía tiempo de fallecida, al parecer por ingesta o inyección de un medicamento o droga, sustancia fuerte o en gran cantidad.

Presumiblemente se suicidó, pero la investigación de los detectives de Delitos Contra Personas, documentaron todo y esperaron al resultado de la autopsia por parte de la doctora Corine Stern, Médico Forense del Condado de Webb.

La Policía de Laredo y la Fiscalía de Distrito de Webb, con suficiente evidencia declararon homicidio y el ministerio público Isidro Alanís, consiguió orden de aprehensión por tal delito.

Pellot fue detenido la tarde de este sábado 16 de enero, la juez Mónica Zapata le fijó fianza de 200 mil dólares.

