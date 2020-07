Fuerte golpe para la economía en ambos lados de la frontera

Compartir esta publicación













MATAMOROS, Tam.- La ampliación en el cierre parcial de cruces internacionales entre México y Estados Unidos es un fuerte golpe a la economía de ambos lados de la frontera, pues desde el mes de marzo se tiene aplicada esta medida, que ahora se extiende hasta el mes de agosto, cinco meses en los que las actividades comerciales entre Matamoros y Brownsville están prácticamente detenidas.

Así lo precisó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Carlos González Lima, quien destacó que las afectaciones seguirán y todo ello a que las condiciones de salud han pegado mucho en esta región, dejando importantes repercusiones económicas.

“Sin duda esto es algo que nos afecta a todos, pero sobre todo a los comercios de ambos lados de la frontera, que se han visto limitados por estas restricciones, que vemos que cada vez se va alargando más, ahora la nueva fecha es para el 31 de agosto, lo que sin duda será un duro golpe para los comercios”, indicó.

Subrayó que a nivel nacional la pandemia de coronavirus ha dejado a más de un millón cien mil personas sin empleo; pero de forma local, la ampliación en el cierre de los puentes internacionales dejará serias repercusiones, pues Matamoros-Brownsville es una sola región y están ligadas en lo material, en lo familiar, en lo comercial y en la salud, entre otras.

González Lima armó que ellos apoyan todas las acciones que las autoridades de salud toman para reducir los contagios de covid-19; sin embargo, reconocen que estas acciones van a afectar mucho más al comercio.

Es por ello que hacen de nueva cuenta un llamado a la autoridad federal para ayudar a la gente que no tiene un ingreso para poder quedarse en su casa, y que día a día tienen que salir a buscar el sustento; apuntó que mientras no haya un ingreso básico no hay posibilidad de que la gente se quede en su hogar los días que se requieran.