¿Quién es Galatzia y por qué se volvió tendencia en redes?

Tuvieron que pasar tres largos años para ver de regreso a Galatzia en YouTube. En un vídeo que publicó en su canal oficial “CID VELA” anunció su tan esperada vuelta a la plataforma. “Voy regresando de mi planeta, me fui dos meses, pero aquí con el cambio de horario pasaron años, por eso no sabían nada de mí, me fui de vacaciones”, comentó en la grabación.

Galatzia (@Lagalatzia) se volvió rápidamente tendencia en Twitter y sus fanáticos se hicieron sentir en redes sociales con mensajes como: “Un rayo de esperanza en este 2020, regresó su diosa hdsptmm!”, o “Por un momento pensé que era un vídeo antiguo pero no, es nuevo y está en tendencias. Sorpresas que sigue dando la cuarentena” (Sic).

Su último vídeo lo había publicado en el ya lejano diciembre de 2017. En el más reciente, aparte de hablar de las razones para su triunfal regreso, tocó el tema de la pandemia por el coronavirus y su impacto en nuestro país: “tanto tiempo libre nos está volviendo locos a todos, no estamos acostumbrado a estar con nosotros mismos, vemos la forma de fugarnos de nuestros pensamientos y sentimientos”.

También lanzó un mensaje de aliento a sus seguidores: “Concéntrense, hagan lo necesario para cuidarse, pero no se preocupen, no sirve de nada. Ponte las pilas, ponte a hacer algo, aprovechen ahorita que tienen todo el día”.

Un rayo de esperanza en este 2020, regresó su pinche diosa hdsptmm! @cidvela @Lagalatzia pic.twitter.com/ebWys84S2K — Karamel (@muchami3l) July 14, 2020

¿Quién es Galatzia?

El personaje de Cid Vela, un “Youtuber” y comediante originario de Culiacán, Sinaloa, Se caracteriza por usar una peluca rosa y criticar varios aspectos sociales con un muy particular sentido del humor. Se hizo famoso gracias a la canción “Tachas y Pericos”, una referencia irónica y sarcástica sobre las fiestas juveniles, que ya rebasa los 15 millones de reproducciones.

Cid también es reconocido por las animaciones de “Killer Pollo”, animaciones simples (e incluso mal hechas) con voces y un humor negro y agresivos.

