Galilea Montijo en cuarentena tras dar positivo a prueba covid-19

Galilea Montijo se encuentra bien y aislada en su casa tras dar positiva su prueba de coronavirus

La conductora de Hoy, Galilea Montijo, se encuentra aislada en su casa tras dar positiva su prueba de coronavirus, así lo informó a través de sus redes sociales.

“Hola a todos, los dejaré de ver unos días, ya que mi prueba de covid resultó positiva, gracias a Dios en casa estamos bien, les dejo besos y feliz noche”, se lee en su mensaje en el que también recomienda cuidarse.

Fey fue una de las invitadas en el programa de ayer, Galilea compartió un estado en el que aparece Andrea Legarreta, quien ya estuvo contagiada de coronavirus hace unos meses.

Montijo también posteó un estado junto a Paul Stanley.

Esta mañana, Andrea Legarreta informó que su compañera se encuentra bien y que desconocen desde cuándo Montijo es portadora del virus, ya que podría haberse contagiado al mismo tiempo que su compañera Andrea Escalona.

“Lo que no sabemos es que de pronto hay algunos resultados que son falsos negativos, entonces no sabemos si ella incluso ya va hasta de salida, y que a lo mejor su contagio fue al parejo de las Andreas, Escalona y Rodríguez, no sabemos ya por dónde”, sentenció.

Tras la repentina muerte de la productora del matutino, Magda Rodríguez, Andrea Escalona y su tía Andrea Rodríguez también dieron positivo a su prueba de Covid-19; Andrea Rodríguez, hermana de Magda es quien estará al frente del programa de Televisa.

En mayo, Andrea Legarreta y su familia se contagiaron se coronavirus, ella fue hospitalizada porque presentó síntomas más severos, además de que le fue detectada una neumonía.

Algunos de sus seguidores se asustaron cuando Andrea, en sus estados de Instagram, colgó unos videos en los que se observa cómo la transladaron en una cápsula especial para pacientes con coronavirus, sin embargo, explicó que esto lo compartió sólo para mostrar el buen trabajo que está realizando el equipo médico en esta pandemia.



“Hay quienes se asustaron con mi video en la cápsula, no se asusten, estoy bien de verdad, sólo me están monitoreando”, explicó.

Legarreta también enseñó una tomografía en la que se observaba el estado de sus pulmones.

“Así se ven mis pulmones… las manchitas blancas son señal de neumonía, gracias a Dios no está tan mal y saldremos pronto de esta”, contó entonces.