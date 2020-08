Ganó Cabeza de Vaca 3 mil mdp en actividades ilícitas

Compartir esta publicación













Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Morena, entregó a la Fiscalía General de la República una investigación en la que se presume -entre otras cosas- que el gobernador tamaulipeco Francsico García Cabeza de Vaca habría obtenido 3 mil millones de pesos como resultado de diversas actividades ilícitas.

“Dichas actividades de acuerdo a la información entregada a la autoridad ministerial federal, calculamos que le han dejado ganancias ilícitas por más de $3,000 millones de pesos, que tiene invertidos con su familia consanguínea y política, en inmuebles, terrenos, ranchos, empresas fachada y utilizando prestanombres con empresas de proveeduría de Gobiernos municipales y del Estado”, señaló Rojas Díaz Durán en conferencia por redes sociales este domingo.

De igual manera, señaló a Roberto Gil Zuarth de fungir como un vínculo entre funcionarios federales de primer nivel en la administración de Felipe Calderón con el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para efecto de presuntas actividades ilícitas.

“Estoy solicitando que se investigue también al exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, debido a que ha sido vínculo y contacto permanente como “Consiglieri” (consejero) del Gobernador de Tamaulipas, con personajes como García Luna y otros ex funcionarios influyentes en los Gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto”, señaló.

“El despacho del ex secretario particular del ex presidente Calderón, Roberto Gil Zuarth, recibe una iguala mensual de casi un millón de pesos por concepto de asesorías y consultorías, además de tener a su suegro y a su cuñado, ambos de nombre William Knigth, en la nómina del estado”, agregó.

Sobre esta última afirmación, Rojas Díaz Durán aseguró que estos “fueron funcionarios encargados de carreteras y del transporte público en la entidad y que su participación encubriendo las actividades ilícitas del ‘huachicoleo’ y del tráfico ilegal de armas y drogas en las que estaría involucrado el hoy Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca”.

El senador suplente morenista y aspirante a la dirigencia nacional de su partido aseguró que Cabeza de Vaca ha operado por años con la protección de gobiernos federales del PRI y PAN, enumerando en la conferencia de prensa una serie de presuntas actividades ilícitas.

“El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, desde sus inicios en la política en el PAN, como Alcalde de Reynosa, Diputado Local, Diputado Federal, Director de Corett y hasta Senador de la República, ha venido construyendo un Cártel de delincuencia organizada en Tamaulipas, que tuvo la protección de los Gobiernos Federales del PAN y del PRI, que consolidaron sus actividades ilícitas a las que se ha dedicado desde entonces, como el lavado de dinero, el ‘huachicoleo’, tráfico de armas, defraudación fiscal, inversiones inmobiliarias con recursos de procedencia ilícita y la protección a narcotraficantes, que operan narcolaboratorios en el sur del Estado”, aseguró Alejandro Rojas.

Para finalizar la conferencia realizada en vivo a través de sus redes sociales señaló que aún falta que se integren a la denuncia que presentó, los presuntos sobornos que habría entregado Emilio Lozoya a Cabeza de Vaca -siendo senador- y el favor político de concederle la gubernatura a este último a cambio de apoyar el llamado “Pacto por México”, promovido por el entonces presidente de la república Enrique Peña Nieto.