Grabaciones de García Luna con cártel de Sinaloa, pieza clave del juicio

Al menos 17 grabaciones presentadas el mes pasado por la fiscalía estadounidense para procesar al ex Secretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, sería producto de una detallada comunicación que el ex funcionario mantuvo con altos mandos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo a una moción de dos páginas presentadas el mes pasado por el fiscal Richard P. Donoghue, la moción identifica cada grabación mediante códigos numéricos bates, los cuales habrían sido interceptados cuando García Luna fue Secretario de Seguridad Pública durante la administración del ex presidente Felipe Calderón.

“Adjunto encontrará el descubrimiento complementario del gobierno de acuerdo con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal. Tenga en cuenta que el descubrimiento adjunto contiene material protegido y debe manejarse de acuerdo con la orden de protección. El gobierno también solicita la protección de este material por parte de la defensa del acusado”, se lee en la moción, de la cual Ríodoce tiene copia.

Dada la sensibilidad de la evidencia, no se dieron a conocer detalles de la información que mantenía el ex secretario de seguridad pública con los narcotraficantes del cártel de Sinaloa, pero según los fiscales es evidencia clave para inculpar a García Luna una vez iniciado el juicio, en una corte federal del Distrito Este de Nueva York, donde el ex funcionario enfrenta cargos relacionados con tráfico de droga.

Ni el abogado de García Luna, Cesar De Castro, ni los fiscales quisieron comentar sobre la nueva evidencia, aunque según expertos, sería una de las puntas de lanzas para hundir a García Luna en la cárcel.

Alejandro Hope, periodista y analista de seguridad en México, opinó que aunque la moción ya fue presentada por los fiscales ante una corte federal, no se sabe si el Juez Brian Cogan la aceptará como evidencia o no, pues hasta ahora se desconoce si la fiscalía estadounidense la obtuvo de manera legal, o bajo qué condiciones, y una evidencia obtenida ilegalmente no debería ser aceptada por la corte.

“No sabemos que tipo de conversaciones tiene la evidencia, o si ya fue o será autorizada por un juez, lo que sí es claro es que la fiscalía no ha presentado nada sólido. Hay por ejemplo acusaciones que lo ligan con Vicente Carrillo Fuentes, y de pronto sueltan supuesta evidencia que lo liga con el cártel de Sinaloa; entonces no sabemos qué exactamente tiene la fiscalía y opinar sería especular”, consideró Hope.

En el documento firmado por el fiscal Donoghue, también presentó dos archivos adicionales que muestran el historial financiero del acusado, la cual se integraría a las miles de pruebas que la fiscalía tiene en contra del ex secretario.

“García Luna es acusado de tomar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán mientras controlaba la Policía Federal mexicana y era responsable de asegurar la seguridad pública de México”, dijo tras su detención el fiscal Donoghue, el 10 de diciembre de 2019.

Siete meses después de su detención, el gobierno estadounidense presentó cargos contra los ex funcionarios y subalternos de García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, ambos se encuentran en calidad de prófugos.

García Luna fue detenido el pasado mes de diciembre, en el aeropuerto de Dallas, en Texas, cuando estaba a punto de abordar un vuelo a Miami. Fue director de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, entre 2001 y 2005, siendo Vicente Fox presidente, y con Felipe Calderón fue secretario de Seguridad Pública federal, de 2006 al 2012.

Según la fiscalía estadounidense, el ex funcionario recibió sobornos del Cártel de Sinaloa para dar protección y facilitar las actividades criminales de esa organización criminal.

La próxima audiencia preliminar a García será en Brooklyn el próximo 7 de octubre, y será pública. Además de actualizarse el caso contra el ex funcionario, se leerán los cargos y evidencia que recientemente fueron presentada por Donoghue.

