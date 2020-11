Gastan 3 millones en calle que no se usa en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Mientras que los vecinos, de la colonia Infonavit, Villas de San Miguel, Los Fresnos, Colinas del Sur y otros sectores tienen graves problemas de infraestructura, el Ayuntamiento prioriza inversión en una calle que apenas abarca dos cuadras, pero que no tiene ninguna construcción en ambos lados, mientras que en otros sectores de gran flujo y población han sido olvidados.

Se gastaron 3 millones 26 mil pesos en la repavimentación de la calle Santa Gertrudis en la colonia Madero, una inversión casi similar a lo que se utilizó para una obra mucho más delicada como lo fue reparar la calle Anáhuac, que tenía dos mega socavones en los que cayó una retroexcavadora y su costo fue de 4 millones 236 mil pesos.

“Ahí te das cuenta de las prioridades del Municipio, pavimentan una calle sin casas alrededor en la Madero, pero acá en Villas con tanta gente que vive aquí, no es para tapar los baches y eso que ya lleva dos años diciendo que no iba a salir de aquí hasta arreglar todo y mira, ya se va a acabar su administración y no se ve ni la intención”, expresó Eunice Sandoval.

En la calle Santa Gertrudis se realiza la repavimentación con carpeta asfáltica, mientras que en la calle entre Río Guayalejo y Río Balsas, se realizó la reparación del colector sanitario, relleno y pavimentación.

Sin embargo hay calles como la Pedro Morales, avenida Tecnológico, Fundadores, Arteaga, al poniente de la ciudad Eva Sámano, entre otras, requieren de una pavimentación o repavimentación urgente, desde hace meses e incluso en algunas arterias desde hace años.