¡Ternura! Gatitos callejeros reaccionan al ver su nuevo hogar (Video)

Los actos de bondad y caridad suelen atraer cosas buenas para las personas que los realizan, bajo esta lógica nadie podrá cuestionar que este hombre tiene un pedacito de cielo asegurado luego de que rescatara a nueve gatitos callejeros y les diera una nueva familia, arropándolos con la calidez de su hogar.

Sin embargo, no fue el acto de bondad de este sujeto lo que lo volvió viral la emotiva historia, sino que la peculiar reacción que tuvieron los nueve felinos al conocer sus nueva casas, pues este hombre no solo los rescató y dio un techo para vivir, sino que en una de las habitaciones construyó todo un paraíso gatuno.

Cabe señalar que la reacción de los felinos es de enorme felicidad, pues al nacer y crecer en la calle, desconocían por completo cómo es vivir bajo un techo. El conmovedor momento en el que estos tiernos gatos entran a una casa por primera vez en sus vidas fue capturado y compartido en el canal de YouTube Walter Santi.

Conmovedora sorpresa

En material gráfico se logra ver como Santi dedicó gran parte de su tiempo a remodelar este espacio de la casa para sus nuevos amigos, pues la singular habitación muestra un lugar para dormir y comer para cada uno de los felinos.

De igual forma la decoración es espectacular pues en las paredes hay fotos de todos los gatos jugando en el jardín, además de una torre de control para que los gatitos se puedan divertir vigilando todo desde las alturas.

Como era de esperarse ante la increíble sorpresa , la reacción de D’Artagnan, The Rolling Cat, The Purring Cat, la novia de D’Artagnan, Porthos, Zoom, Junior, The Mom Cat y The Big Head, nombres de cada uno de los felinos, rápidamente se volvió viral. ¿No nos crees? Aquí te la compartimos para que tú mismo juzgues.

