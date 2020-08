VIDEO: Gato toca el piano para pedir de comer a su dueña

Si bien los gatos, cuanto tienen hambre, suelen maullar con la intención de avisarles a sus propietarios, un pequeño felino ha demostrado ser muy diferente. Y es que el minino toca un piano para pedirle comida a su dueña. El video viral de este animal llama la atención en redes sociales como Facebook.

La mascota de esta historia se llama Winslow. Él fue captado por su propietaria, Kate Nyx, justo en el momento en que se acercó a un piano pequeño que tiene en casa y que está justo al lado de su plato donde le suelen servir sus alimentos.

En el video, que su dueña grabó y posteriormente publicó en su cuenta de Twitter (@IAmKateNyx) el 4 de agosto del presente año, se aprecia que el gato levantó una de sus patas para tocar las teclas del mencionado piano. Todo para pedirle comida a su mejor amiga.

Dinner time is 2 hours from now pic.twitter.com/apG7l19uRD

— Kate Nyx 🚨ACAB🚨 (@IAmKateNyx) August 4, 2020