Guadalajara es finalista para albergar los “Gay Games 2026”

Guadalajara fue designada finalista para albergar los Gay Games 2026. Junto con la capital tapatía, en la terna para la sede se encuentran Múnich, Alemania, y Valencia, España.

Los Gay Games son considerados los Juegos Olímpicos de la comunidad LGBT+ y se realizan cada cuatro años. Su primera edición fue en 1984, y en 2022 la sede será Hong Kong.

TE PUEDE INTERESAR: ALERTA: Reto de TikTok es usado para ver a mujeres desnudas

Un comunicado de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara celebra el que la capital jalisciense haya sido considerada entre los finalistas. En su comunicado, el organismo local señala que “gracias a su infraestructura deportiva, y a su gran experiencia en organización de grandes eventos, la Perla Tapatía fue anunciada como una de las tres finalistas junto con Múnich, en Alemana, y Valencia, en España, destacando de entre 20 ciudades que entraron en competencia, como Auckland en Nueva Zelanda, Brisbane en Australia, San Diego en los Estados Unidos, Taipéi en Taiwán y Toronto en Canadá”.

Federation Of Gay Games Announces 2026 Gay Games XII Shortlist Bid Cities. Congratulations to Guadalajara (MEX), Munich (GER), and Valencia (ESP).#Gamesthatchangetheworld #Spain #Mexico #Germany #Munich #Valencia #Guadalajara #sports #Culture #LGBTQ #UnityInDiversity pic.twitter.com/Sz8PU4EW5p

— Gay Games (@GayGames) February 1, 2021