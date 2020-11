Gemelos pagan hipoteca de sus padres gracias a los videojuegos

Cuando tenían 13 años, los gemelos Ben y Matthew Horton comenzaron a ganar dinero desarrollando un videojuego ‘online’ en el que los usuarios debían pagar 5 libras esterlinas (6,59 dólares al cambio actual) para desbloquear funciones adicionales.

El negocio fue creciendo y ahora, con 20 años, ganan más de 100.000 libras anuales (unos 131.700 dólares), dinero que utilizaron para pagar la hipoteca de la casa familiar en Norfolk (Inglaterra, Reino Unido), publican medios locales.

Pese a haber dejado la escuela a los 16 años, Matthew siguió profundizando su aprendizaje sobre la producción de videos relacionados con juegos, mientras que Ben perfeccionó sus habilidades de programación, lo que les permitió con el paso del tiempo acumular millones de seguidores en todo el mundo.

Los gemelos pasaron rápidamente de no tener apenas dinero a manejar una cuenta con 600 libras (790 dólares). Su padre, en un principio, creyó que sus ganancias se debían a un negocio ilegal.

“Cuando le mostré a mi padre que habíamos ganado 600 libras pensó que debía ser por tráfico de drogas, ya que era mucho. Estaba muy sorprendido”, contó Matthew.

Sin embargo, lo que los hermanos habían hecho fue utilizar la plataforma Roblox, que enseña cómo hacer juegos propios. Su debut fue con un programa de uso gratuito en el que se podía navegar en barco en medio de una serie de atracciones. Luego, agregaron el pago de 5 libras para poder volar con un ‘jetpack’.

It's twin-tendo! Brothers, 20, pay off their parents' mortgage by making video gamesTwins use money they earned making video games to pay off parents’ mortgage Identical twins Ben and Matthew Horton began making money aged 13 They already earn more # # # https://t.co/5tYofFkjmY pic.twitter.com/Y01rgMDrui

— THE NEWS BROADCASTERS (@tnbcastnews) November 16, 2020