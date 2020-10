Gianluca Vacchi; así lucía el millonario antes de ser influencer

Compartir esta publicación













Gianluca Vacchi muestra Siempre una vida de lujos, placeres generalmente en sitios paradisíacos. Lo que no deja tan claro es a qué se dedica, pero es sin duda alguna, uno de los influencer más populares y día a día conquista a sus millones de seguidores en redes sociales gracias a su sensual forma de bailar.

Sus extravagantes lujos y su envidiable estilo siempre estean presentes sin embargo, el atractivo millonario no siempre fue tan popular.

El hombre es un exitoso empresario y DJ y actualmente tiene 53 años, pero pero antes lucía muuuy distinto. Aquí te compartimos su sorprendente cambio.

Gianluca Vacchi saltó a la fama luego de que se hicieran virales varios videos suyos en los que aparecía bailando sensualmente en yates y diferentes partes de su mansión y rápidamente comenzó a ganar fans en todas sus redes sociales gracias a su atractiva apariencia. Actualmente sumá más de 16 millones de seguidores.

Gianluca Vacchi antes y después

Gianluca Vacchi es reconocido por su increíble gusto para vestir; sin embargo no siempre fue así, pues hasta hace poco tiempo, el empresario no tenía un estilo especial.

No cabe duda que el millonario ha cambiado muchísimo su look en los últimos años, tiempo en el que ha llenado su cuerpo de tatuajes y se ha tonificado notablemente, entre otros grandes cambios. Aquí te compartimos cómo se veía el hombre antes de ganar millones de seguidores en todas sus redes sociales. No podrás creer el sorprendente cambio.

Fotos de Gianluca Vacchi en su pasado ¿Gusta más así o en la actualidad? pic.twitter.com/RwGGeoM6Rw — Pille pues (@PuesPille) October 3, 2020