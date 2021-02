La actriz Gina Carano, conocida por interpretar a la ex soldado de la Alianza Rebelde, Cara Dune, en The Mandalorian de Disney+, ya no estará más en la serie

Gina Carano, actriz de ‘The Mandalorian’ fue despedida tras polémicos comentarios

La actriz Gina Carano, conocida por interpretar a la ex soldado de la Alianza Rebelde, Cara Dune, en The Mandalorian de Disney+, ya no estará más en la serie, de acuerdo a información de The Hollywood Reporter.

En una declaración enviada a io9, un representante de Lucasfilm habló sobre el asunto:

“Gina Carano no es empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables..”

Carano fue objeto de muchas críticas recientemente cuando, en una publicación de Instagram ahora eliminada, comparó ser una republicana moderna con ser judía durante el Holocausto. El hashtag #FireGinaCarano (Despidan a Gina Carano) ha sido tendencia en las redes sociales en los últimos meses luego de otros comentarios incendiarios de parte de la estrella de cine y televisión.

Las fuentes le dicen a Hollywood Reporter que Lucasfilm planeaba anunciar en diciembre que Carano protagonizaría su propia serie de Star Wars. Esos planes fueron descartados después de los tuits de Carano en noviembre.

“Han estado buscando una razón para despedirla durante dos meses, y hoy fue la gota que derramó el vaso”, dijeron las fuentes de THR.

Carano también se ha opuesto abiertamente al uso de cubrebocas en espacios públicos durante la pandemia de COVID-19, además de insinuar conspiraciones de fraude electoral con respecto a las elecciones presidenciales de 2020.

Carano apareció por primera vez como Cara Dune en el episodio cuatro de la primera temporada de The Mandalorian, cuando se asoció con el cazarrecompensas titular para proteger a una comunidad contra los asaltantes que usan armas robadas del Imperio. Regresó a la mitad de la temporada dos / episodio 12 para ayudar a destruir una base imperial y más tarde en el episodio 15 para ayudar a infiltrarse en una refinería. El personaje demostró inicialmente ser popular entre los fans de Star Wars, pero la opinión se agrió rápidamente después de los comentarios de Carano.

