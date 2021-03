Texas ordena reapertura completa del estado y eliminar el uso de mascarillas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, revocó este martes la orden sobre el uso obligatorio de las mascarillas en público y levantó todas las restricciones de funcionamiento sobre restaurantes y bares que habían sido impuestas para frenar la propagación del covid-19. Convierte a Texas en el primer gran estado en revocar la medida a pesar de que las autoridades han recomendado mantener las precauciones.

“Es tiempo de reabrir Texas al 100%”, dijo sin mascarilla en un restaurante de comida mexicana lleno de gente que le aplaudía. Lo hizo desde Lubbock, uno de los condados en los que la enfermedad creció más rápido al tiempo que se quedaba sin camas hospitalarias. Ha sumado 48,160 enfermos a las cifras del estado y 765 muertes. “Todos los negocios que quieran estar abiertos tienen que estar abiertos”, insistió Abbott.

Explicó que para finales de este mes, se espera que todos los ancianos de Texas podrán podrán solicitar su vacuna y que las cifras de inmunización serían inéditas en el país. ”Porque tenemos avances médicos, se tienen vacunas y se ha logrado avanzar en el combate al COVID-19, incluso se llegó a un récord de vacunación”, indicó Abbott.

Dijo que según expertos, en los próximos meses cualquier texano que desee vacunarse, podrá hacerlo. ”Al momento 2.5 millones de texanos ya se recuperaron y tenemos en el número más bajo de hospitalizaciones y el número de casos positivos está por debajo del 10% en los últimos cuatro meses” agregó.

Abbott señaló que se sigue trabajando para combatir al COVID-19 y mantener segura a la población y añadió que “abrir el estado de Texas es necesario, se pueder tener ambas cosas y aprovechar las oportunidad que nos da este país y Texas”.

El 26 de junio del 2020 el gobernador de Texas emitió una de sus órdenes ejecutivas más amplias relacionadas con el virus y con ella cerró bares y limitar la actividad de otros negocios al 50% de su capacidad. En su momento, esta decisión fue objetada por dueños de locales ante cortes del estado.

Cuando se emitió esa orden hace poco más de ocho meses, el promedio de los de casos de COVID-19 de los siete días previos era de 5.09 y el promedio de hospitalizaciones era de 5.5 en todo el estado.

