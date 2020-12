Gobierno del Estado deja sin beca a niños de Tamaulipas

Compartir esta publicación













Con la etiqueta -hashtag- #ConLosNiñosNO, docentes tamaulipecos denunciaron que en el transcurso de dos años el gobierno del Estado ha dejado de pagar las becas a estudiantes de escuelas públicas, pero sí ha cumplido con los de escuelas particulares.

La SET reconoce que existe un adeudo de 160 millones de pesos, que afecta a 144 mil alumnos en Tamaulipas, incluyendo Nuevo Laredo, a pesar de que son recursos estatales ya etiquetados.

“No importa qué gobierno esté en Palacio Federal ya sea de origen priista o Morena, el actual gobierno estatal sólo sabe echar la culpa al gobierno federal. Ahora no pagan las becas porque resulta que les recortaron el presupuesto, ¿y el año antepasado…? Digo, esto no es nuevo, llevan dos años sin pagar completas las becas”, expresó el maestro Enrique Yáñez, uno de los voceros del Movimiento Magisterial Tamaulipas.

Tan sólo del ciclo escolar 2019-2020, se les debe a los estudiantes seis meses de este apoyo, que bien pudieron ser utilizados para solventar algunas necesidades para el desarrollo del programa Aprende en Casa, donde muchas familias se quedaron sin empleo o bien recibiendo hasta un 50 por ciento menos de su sueldo.

“En el Movimiento Magisterial Tamaulipas hicimos la petición desde julio a la SET que las becas se entregaran, lo que estaba pendiente del ciclo anterior”, expresó Yáñez.

Pero no sólo se debe el ciclo escolar 19-20, existe un adeudo desde el 2017-18 a la fecha, becas desde nivel básico hasta nivel superior, recursos manejados a través del Instituto Tamaulipecos de Becas, Estímulos y Créditos Educativos.

La situación sobre el manejo de los recursos destinados a la educación ha sido de las más cuestionadas, pues el gobierno del Estado ha incumplido en diversas ocasiones con el pago en tiempo y forma, además de las becas con el sueldo de maestros por diferentes motivos.

“Si ellos dijeron que iban a dar becas, debe ser porque ya tenían contemplado ese dinero. Nosotros no estamos en contra de que todo trabajador tenga un aumento salarial, tanto diputados, como senadores o el propio Gobernador y maestros, pues todos tenemos derecho como dice la ley, a un aumento salarial. Sin embargo, vemos muchos salarios extremadamente altos y que entre los se aprueban más, pues bien se pudo haber utilizado ese dinero para las becas como para el Sector Salud, sobre todo por la contingencia que estamos pasando”, refirió.

A LOS MAESTROS TAMBIÉN

Los docentes contemplaban la primera parte de su aguinaldo pagado entre los días 5 y 7 de diciembre, pues así lo marca el calendario del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo -FONE- para los maestros; sin embargo, no llegó.

El pago es federalizado, por lo que los profesores han considerado injusto que a los estatales se les pague hasta una semana después, aun cuando los recursos ya fueron dispersados por parte del gobierno federal.

“Bajo la autorización de la parte sindical, en Tamaulipas no se paga en la fecha que corresponde, que sería el 4 de diciembre, no el 11. El dinero ya está, no tienen porque retrasar el pago”, expresó Reyna Campuzano, maestra vocera del MMT.