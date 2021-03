Gobierno federal alista reforma para quitar concesiones a gasolineras que no den litros completos

Compartir esta publicación













El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hou que presentará una reforma para quitar las concesiones a las gasolineras que hagan uso de dispositivos en las bombas despachadoras para hacer ventas fraudulentas y no ofrecer litros completos a los consumidores.

AMLO o descartó otorgar más concesiones para que haya más competencia y que se deje de un lado la especulación, que deriva en aumento del precio de los combustibles.

Gasolineras usan dispositivos para no dar litros completos

“Las gasolineras que se encuentren que están robando, que no entregan litros completos porque tiene aparatos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión, o sea, se quedan sin concesión, o sea, se acabó la robadera. Al que se le encuentre un aparatito en la bomba para no entregar litros completos, se cancela la concesión. Y lo mismo, si no se detiene la especulación, entregamos más concesiones, más competencia”, abundó.

Dijo que actualmente se está otorgando un subsidio para que no se eleven los precios de los combustibles por lo que la gasolina debería estar al mismo precio que en noviembre del 2018, en términos reales.

No tienen porqué incrementar el precio de la gasolina más allá de la inflación. Se acordó que la gasolinera que no entrega litros completos porque tiene aparatos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión, se acabó la robadera: @lopezobrador_ pic.twitter.com/CF8ASywGS7 — SENER México (@SENER_mx) March 11, 2021

“Sí, pero porque hay especulación. Se pasan porque estamos dando un subsidio en el cobro del impuesto a gasolineros, no tienen por qué incrementar el precio de la gasolina más allá de la inflación, y ese es mi compromiso y lo voy a sostener. Porque estaba yo viendo ayer en El Financiero, así como que quieren que meter miedo, que haya catástrofe. Proyectaban que ´Viene el gasolinazo´. Pues no, no viene, no va a haber, se va a mantener. Es muy sencillo.

La gasolina hoy tiene que costar lo mismo que en noviembre del 18 en términos reales, no puede costar más, porque es mi compromiso; y lo mismo el diésel”, declaró el Presidente

Con información de XEVT