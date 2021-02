Tapa el Municipio arroyo; crece riesgo de inundación

Compartir esta publicación













Para los vecinos del ejido La Unión, el hecho de que el gobierno municipal esté rellenando con escombro un brazo del arroyo El Coyote, pone en peligro la urbanización del ejido, pues al interrumpir el paso natural del agua, se incrementan las posibilidades de inundación en el sector.

Ese brazo del arroyo abarca colonias como la 150 aniversario, el ejido La Unión e incluso llegaba hasta Villas de Sanmiguel; sin embargo, con el paso de los años se ha ido rellenando para dar pie al surgimiento de nuevas colonias y empresas.

“Andan las máquinas, los camiones de volteo tirando tierra, ya hablé con el encargado y él me dijo que es el Municipio quien está haciendo eso, pero el Municipio dice que no son ellos.

Grandes camiones depositan tierra y escombros en el brazo del arroyo. FOTOS: DANIEL MÉNDEZ/EL MAÑANA

Esto me afecta totalmente, porque las familias corren el riesgo de inundarse”, señaló Martha Nelly Soto.

Son 11 familias aproximadamente las que residen desde hace más de 25 años en el sector, en el lado poniente del venero y temen por posibles inundaciones, ya que el agua no corre libremente y se queda estancada.

Martha Nelly Soto, actualmente busca la urbanización de esos terrenos que están bajo su posesión, por lo que cuenta con los planos originales para apoyar a las familias y que pronto puedan contar con los servicios básicos.

“Esto me afecta y lo que he solicitado es que saquen el agua, que me hagan un puente o una salida de agua que sí había, pero la taparon, era la única salida.

Vecinos presentaron la denuncia y al fondo, el agua estancado formó una laguna.

El arroyo ya se engrandeció porque lo taparon, algo que no debieron hacer, pues los arroyos son federales y no deben de obstruir el paso del agua”, destacó.

Actualmente, Soto trabaja con el apoyo de la Procuraduría Agraria para poder urbanizar; sin embargo, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, no ha atendido las peticiones de los vecinos.

