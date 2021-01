Golpean a un doctor tras cirugía donde una menor de 14 años perdió la vida (VIDEO)

“Realmente tengo miedo”, dice el doctor quien fue golpeado y acusado de homicidio por los familiares de una paciente de 14 años que falleció durante una cirugía

TE PODRIA INTERESAR: Maltrato infantil: una menor de edad huyó de casa para buscar a su papá en el Metro

Un video muestra el momento en el que el doctor José Navarro, del hospital San Rafael, ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fue golpeado por familiares de una paciente que falleció tras una cirugía.

En octubre pasado, el doctor practicó una cirugía a una menor de 14 años, sin embargo, murió.

En el video que captaron las cámaras de seguridad del hospital, se observa cómo los familiares de la paciente golpean al médico. Las grabaciones datan de noviembre de 2020, sin embargo, hasta ahora se hicieron virales.

Me sacan prácticamente de quirófano a patadas a golpes, me bajan primero entre 2, cuando bajé ya había un tercero, luego otro cuarto sujeto. Me sacan de la clínica a golpes, a amenaza”, narró a Noticieros Televisa.