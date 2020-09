Gomita responde en Tiktok por qué no se opera la cara y desata polémica

Las respuestas no se hicieron esperar después de explicar porque no se ha operado la cara

Gomita sorprendió a todos sus seguidores luego de compartir un nuevo vídeo en su cuenta de TikTok donde responde a sus haters el por qué no se opera la cara.

La respuesta de Gomita levantó mucha polémica y aunque algunos de sus seguidores la apoyaron, otros más se molestaron por el video que de inmediato alcanzó popularidad.

En la grabación, la guapa conductora les responde a todas aquellas personas que la critican por operarse el cuerpo, pero no la cara.

A través de un pequeño baile en medio de la playa y con algunos textos, la conductora respondió a sus críticos el motivo por el cual no se ha operado el rostro.

Cuando me dicen: “¿Por qué no te operas la cara?” Mi respuesta es: ¿Tú me ves la cara? Tu esposo me ve otra cosa. Mejor preocúpate porque no te vea la cara’, es el texto que se observa en el material publicado por la presentadora.

De inmediato, el post de Gomita generó un sinfín de reacciones por parte de los usuarios.

MIRA EL VIDEO DE GOMITA

‘Ella jura que a todos los maridos les gusta’, ‘Qué onda con que tu único orgullo es que te vean el cuerpo, ¿tas bien?’, ‘Ni como ayudarte mujer, tú sola pides a gritos el hate que te tiran’, fueron sólo algunos de los comentarios que recibió la conductora.