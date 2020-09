Gomita sufre accidente al depilarse, se queda sin cejas VIDEO

Gomita grabó un video del accidente que sufrió tras bañarse y comenzar a depilarse, las reacciones no se hicieron esperar de lo que pasó

Gomita interpretada por Aracely Ordaz, es muy popular en redes sociales por ser muy transparente frente a sus fans en youtube y demas plataformas y platicarle a todos de los procedimiento estéticos que se somete para conseguir el cuerpazo y belleza de la que actualmente tiene, aunque en esta ocasión no se trató de una cirugía, estética, ‘Gomita’ tuvo que recurrir a los expertos de la belleza para arreglar su apariencia y todo quedó grabado en video.

A través de su canal de YouTube, Gomita compartió un video que mientras se encontraba depilando, por un descuido se quedó sin cejas, por lo que no le quedó de otra que quitarselas por completo.

Gomita grabó un video de su accidente

En el video se ve que Gomita acudió a la estética para que le pusieran cejas con la técnica microblading, no sin antes ser regañada por la persona que la atendió, pues le pidió que tirara su perfilador a la basura. Ante esto los comentarios por parte de sus fans no se hicieron esperar, e incluso algunos hicieron memes de su aspecto, aunque también no faltaron los fans que salieron a defenderla, destacando que a todos nos puede pasar.

Video donde Gomita documentó el accidente que sufrió al depilarse

Una de los integrantes del trío familiar Lapizito, Gomita y Lapizin que debes en cuando publican un video juntos. La cómica puesta en escena de los hermanos se hizo conocida por su participación en la serie semanal de Univisión Sabadazo.

Antes de la Fama

En mayo del 2010 abrió su cuenta de Twitter y publicó el tuit debut “pEnSadO En tI.”

Curiosidades

Gomita es popular no solo en YouTube sino también en medios convencionales, Ha conseguido más de 2.6 millones de suscriptores en su canal SoyAraceli, Es conocida por vlogs, etiquetados y video de belleza.

Vida Familiar

Su nombre real es Aracely Ordaz Campos. Es natural de la Ciudad de México, México.