Google celebra su 22° aniversario con reflexivo doodle

Google celebra su 22° aniversario y su doodle nos invita a reflexionar.

No fue hasta el año 1998 que esta empresa fue fundada en California, Estados Unidos un 27 de Septiembre.

Aunque el principal producto con el que asociamos a Google es con su buscador de contenidos, Google es mucho más que eso y de hecho ofrece diversos servicios como Google Drive, Gmail, Google Maps, Google Earth, y también es parte de Google el grande de los vídeos, YouTube, al igual que otros productos web como Google Noticias o Google Chrome.

Google tiene mucho que celebrar, nada más y nada menos que pasar de ser una pequeña startup creada como un proyecto de investigación de dos estudiantes de doctorado, en un garaje californiano, a ser un negocio mundial con infinidad de servicios, que recoge más del 60% de las búsquedas que se realizan mundialmente en Internet.

Eso sí, si se incluyen en este conteo mundial otros servicios de la compañía como Google Maps y Youtube, esta cifra de cuota de mercado asciende hasta más del 90%.

Un Doodle especial de cumpleaños

Como ya ha hecho otros años, Google celebrará este 2020 sus 22 años de historia estrenando un nuevo doodle. Pero antes de darte más pistas sobre esta auto felicitación, te contamos qué son los doodles.

Google suele adaptar su logotipo usando colores diferentes a los de su logo, tipografías novedosas y adornos especiales, todo esto para celebrar fechas especiales en el mundo de la ciencia o la cultura, hitos históricos o aniversarios de personajes célebres; y es a estas adaptaciones a las que se le conocen como doodles.

En un principio cuando aparecieron los doodles eran simples ilustraciones, pero fueron evolucionando hasta que en 2010 Google publicó el primer doodle animado en honor a Isaac Newton. Poco después el famoso buscador sorprendía a todos lanzando los doodles interactivos, como el que conmemoraba el 30 aniversario de Pac-Man.

El doodle del 22º aniversario

Como queda claro, los doodles son una parte muy especial, por eso no es de extrañar que el día de su aniversario decida publicar uno especial en su honor, que sirva para decorar su página de inicio con algún diseño relacionado con sus orígenes.

Por ejemplo, el año pasado cuando el buscador cumplió 21 años, el doodle mostraba un ordenador antiguo, a modo de recordatorio del que usaron Sergey Brin y Lawrence Page, los creadores de Google, cuando lo lanzaron el 27 de septiembre de 1998.

