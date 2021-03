‘Goteros’: Contactan a mujeres por Facebook, las drogan y abusan de ellas

Compartir esta publicación













Los conocen como los ‘Goteros’, son hombres que contactan a mujeres a través de redes sociales para invitarlas a salir, pero todo es una trampa para robarlas y abusar sexualmente de ellas.

Este modus operandi ha encendido las alarmas en la Ciudad de México y la policía ya alertó acerca de estos delincuentes que están al acecho de mujeres en Facebook.

Delia fue una víctima de estos hombres a quienes llaman ‘Goteros’, su caso fue revelado en Noticieros Televisa, en un trabajo realizado por el reportero Arturo Sierra, quien detalló la manera de operar de estos delincuentes.

La testigo dijo en la entrevista que conoció a un hombre a través de Facebook, después de un tiempo el sujeto la invitó a salir y tomar algo, ella accedió sin imaginar lo que ocurriría.

Delia relató cómo en la última bebida comenzó a sentirse con mucho sueño, después de eso no recuerda nada, solo que al día siguiente despertó desnuda y sin sus pertenencias de valor.

“Conocí a una persona por Facebook, estuvimos interactuando un cierto tiempo y me invitó a salir. En la última cerveza que me tomé con él me empecé a sentir con un buen de sueño, la verdad ya no recuerdo, me quedé dormida en su carro, cuando desperté al otro día me dolía la cabeza y estaba desnuda”; explicó.

Delia explicó para el medio, que intentó contactar al sujeto nuevamente, sin embargo no lo logró puesto que éste la había bloqueado en redes sociales.

Luego de lo ocurrido, Delia decidió no comentar nada a sus familiares ni realizar una denuncia por pena.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales, este tipo de delitos en el que las víctimas son narcotizadas durante citas para abusar de ellas se denuncia poco. En el último año y medio se han registrado sólo cinco denuncias.

“Han llegado personas, mujeres que han sido intoxicadas en reuniones de amigos, es muy fuerte ser violada sin que tú te des cuenta”, comentó Laura Martínez, directora de la Asociación para el desarrollo integral de personas violadas A.C a Televisa.

Carolina fue otra de las víctimas de los ‘Goteros’, ella cuenta que la segunda cerveza no quiso terminarla y destacó que su bebida sabía un poco más dulce, pero en cuestión de media hora no supo nada hasta que despertó y su familia dijo que había llegado en un taxi y que el chofer refirió que la había encontrado en un mal estado.

Según la información del reportero Arturo, estos hombres buscan a mujeres entre 16 a 39 años de edad, algunas son estudiantes, empleadas o profesionistas. Por lo regular los agresores disuelven algún tipo de sustancia en la bebida cuando la víctima está distraída.