Graban el emotivo momento en que nace una ballena beluga

El nacimiento de una cría de ballena beluga fue filmado en el acuario Shedd de Chicago (Estados Unidos). Después de 15 horas de parto, la ballena madre dio a luz a una cría macho de 160 centímetros de largo y 63 kilos de peso.

“En Shedd Aquarium todavía estamos conmovidos por poder compartir con el público esta emocionante experiencia y crear momentos importantes para maravillarse y aprender a través del mundo de los habitantes acuáticos”, dijo la doctora Bridget Coughlin, presidenta y directora ejecutiva del acuario.

Bella, la ballena de 14 años, fue madre por primera vez, lo que comporta algún riesgo, ya que las crías de las madres primerizas experimentan una gran tasa de mortalidad, según el artículo del acuario. Sin embargo, en este caso tanto la madre como el recién nacido se encuentran bien y actualmente pasan tiempo juntos lejos del público.

Los empleados del acuario observan a la ballena madre y a la cría durante todo el día, registrando su actividad minuto a minuto. También ayudan a la cría a amamantarse, ya que las pequeñas belugas no son capaces de hacerlo de forma independiente hasta transcurridos unos días después del parto.

Las belugas son unas pequeñas ballenas blancas que habitan en las aguas de la región ártica y subártica. Se estima que unos 136.000 ejemplares viven en libertad.

Calf update: both mom and calf are progressing well!

The babies are typically a dark grey color, and turn white as they grown and mature. But sometimes, they stay grey into adulthood! pic.twitter.com/8uLIaeM0mg

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) August 25, 2020