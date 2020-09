Gracias a mí, mi esclava pudo enterrar a su marido: senadora suplente de MC

Aún te preguntas si los mexicanos somos racistas? ¿Crees que las muestras de discriminación por condición social no son parte de la idioncincracia de la sociedad de nuestro país?

La prueba irrefutable de la errónea creencia de ser superiores bajo cualquier condición ya sea económica, cultural o de raza, la dio ahora la senadora suplente de Movimiento Ciudadano (sí, otra vez ese partido), Marcela Luqué Rangel.

La legisladora suplente demostró su clacismo, discriminación y agresividad, al sentirse superior a una empleada de su hogar, al llamarla esclava.

A mi muchacha se le murió su marido hoy!😭 No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo.Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?🤔

— Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020