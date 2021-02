Gran persecución de jovencito narco

Un menor de edad, con 71 libras de mariguana en su camioneta, intentó huir hacia Nuevo Laredo desde la colonia Retama Park en la región central de Laredo y protagonizó casi 40 cuadras de persecución, pero lo coparon en el puente internacional “Juárez-Lincoln”.

Los Alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Webb recibieron de manos de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza a Manuel García, Jr. de 20 años, en el Puente II entre ambos Laredos.

TE PUEDE INTERESAR: Registra Laredo, Texas récord de muertes por el Covid-19

Lo seguían desde la esquina de Taylor y Marcella, lugar donde le marcaron el alto para infraccionarlo por una falta vial, pero no quiso parar.

Desde ese punto, nueve cuadras al este de la carretera interestatal 35, en la esquina de donde se encuentra conocido lugar de hamburguesas, el que data de más de cinco décadas en Laredo, enfiló al oeste y luego otras 31 cuadras al sur.

Martín Cuéllar, comisario de Webb, dijo que Manuel García junior fue arrestado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando bajó de su vehículo y enfiló corriendo hacia Nuevo Laredo.

Llevaba tres bultos con mariguana, que arrojaron un peso neto de 71 libras. Cuéllar estimó la droga en 21 mil 300 dólares.

Posesión de mariguana grado 2, evadir arresto con automóvil y a pie, así como manejar riesgosamente, son los cargos por los que fue detenido y se le fijó una fianza combinada por un monto total de 39 mil dólares.

📣 We have 411 new cases (19 are backlogged) and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 42.59% with 68 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/xVeP0Etpuf

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 2, 2021