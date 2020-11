Granja de visones en Oregón​ registra brote de COVID-19 entre sus animales y personal

Una granja de visones en el estado de Oregón, Estados Unidos, ha reportado un brote de Covid-19.

Una granja de visones del estado estadounidense de Oregón​ ha informado de un brote de COVID-19 entre sus animales y personal.

Diez muestras de visones enviadas para las pruebas resultaron positivas por coronavirus, confirmó este viernes en un comunicado el Departamento de Agricultura de Oregón​.

El estado no ha precisado dónde está ubicada la granja, cuántas cabezas tiene, cuándo reportó el granjero las enfermedades o cuándo se analizaron los animales.

The United States Department of Agriculture’s (USDA) National Veterinary Service Laboratory (NVSL) has confirmed cases of SARS-CoV-2 in mink at one Oregon farm.https://t.co/uk8IBGh9sx

— Oregon Dept. of Ag (@ORagriculture) November 27, 2020