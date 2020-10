Dan 14 años de prisión a granjero que colocó trozos de metal en comida para bebés

Un granjero de Reino Unido que adulteró envases de papilla para bebés de la cadena de supermercados Tesco con el fin de extorsionar a la compañía, ha sido encarcelado por 14 años, según dictaminó este lunes un tribunal británico, informan medios locales.

El granjero Nigel Wright, de 45 años, había enviado cartas y correos electrónicos a la empresa señalando que puso trozos afilados de metal dentro de envases en locales de Inglaterra y Escocia, además de amenazar con colocar en los estantes latas de frutas con cianuro y salmonella si no le pagaban la suma de 1,5 millónes de libras (1,9 millón de dólares) en bitcoines, a cambio de revelar dónde estaban los frascos manipulados.

UK: Nigel Wright, 45 a sheep farmer put shards of metal in children's baby food on Tesco store shelves. This was an attempt to extort Tesco for almost £1.4 million bitcoin. He was jailed for fourteen years. pic.twitter.com/ax3B4V1Wm9

— Apex World News (@apexworldnews) October 12, 2020