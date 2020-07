Grant Imahara, presentador de Mythbusters, muere a los 49 años

La madrugada de este martes 14 de julio la cadena estadounidense Discovery dio a conocer que Grant Imahara, presentador del programa Mythbusters o Cazadores de Tesoros en Latinoamérica, había fallecido a los 49 años de edad.

“Estamos desconsolados al escuchar esta triste noticia sobre Grant (Imahara). Era una parte importante de nuestra familia Discovery y un hombre realmente maravilloso. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia”, expresó Discovery a través de su cuenta de Twitter.

Hasta el momento no se ha revelado la causa del fallecimiento del también presentador de la serie de Netflix White Rabbit Project, aunque extraoficialmente se habla de un aneurisma cerebral.

Antes de incorporarse al equipo de Cazadores de Mitos, el estadounidense tuvo una carrera bastante conocida en Hollywood donde fue experto en efectos especiales. Además, también trabajó como ingeniero en una de las empresas subisidiarias de Lucasfilm: Industrial Light & Magic.

Fue un impulsor de la industria audiovisual, por lo que su trabajo fue ampliamente reconocido a lo largo de su vida.

Estuvo involucrado en las precuelas de Star Wars, las dos secuelas de Matrix y en Jurassic Park: El Mundo perdido.

También tuvo participación en la saga de Terminator, en la película Terminator 3: La rebelión de las máquinas.

Adam Savage, su compañero en Mythbusters, le dedico unas palabras en su cuenta oficial de Twitter:

“No sé qué decir. Sin palabras. He sido parte de dos grandes familias con Grant Imahara durante los últimos 22 años. Grant fue un verdaderamente brillante ingeniero, artista e intérprete, pero además una persona generosa, de trato fácil y amable. Trabajar con Grant fue tan divertido. Echaré de menos a mi amigo”.

